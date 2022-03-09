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Новости 14:53

Песков: Будем надеяться, что все-таки не миллионы людей останутся без работы

фото ЗакС политика Песков: Будем надеяться, что все-таки не миллионы людей останутся без работы

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал меры экономической поддержки россиян, которые в самое ближайшее время предложит правительство в связи с беспрецедентными международными санкциями, введенными против России. От лица руководства страны он также высказался о гипотетическом масштабе безработицы, который ждет соотечественников из-за массового ухода с российского рынка западных компаний. 

"Будем надеяться, что все-таки не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят, правительство этим занимается. Это приоритетный вопрос — безработица и антикризисные меры на рынке труда", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, что о закрытии своих производств и торговых площадей в России зарубежные компании объявляют ежедневно. Почти все при этом ссылаются на свою позицию относительно военной спецоперации, которую Россия 24 февраля начала на территории Украины. С тех пор доллар успел подорожать примерно в полтора раза, следствием чего стал полугодовой запрет Центробанка на продажу наличной валюты гражданам.


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