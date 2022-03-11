РИА "Новости": Меры против Meta не коснутся WhatsApp

Мессенджера WhatsApp не коснутся меры, предпринимаемые российскими властями против владеющей им американской компании Meta, сообщило 11 марта РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения", - приводит информагентство слова своего собеседника.

Ранее стало известно о возбуждении против Meta уголовных дел о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Генеральная прокуратура попросила суд признать компанию экстремистской, а заодно потребовала от Роскомнадзора заблокировать Instagram.

Причиной таких действий стала информация о новых правилах модерации в Facebook и Instagram, разрешающих призывать к насилию против военнослужащих и официальных лиц России и Белоруссии. Отмечается, что подобные посты не должны содержать указания на способы и места совершения актов насилия.

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