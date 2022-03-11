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Новости 19:57

США запретили ввоз в Россию долларовых банкнот

фото ЗакС политика США запретили ввоз в Россию долларовых банкнот

Президент США Джо Байден запретил ввозить в Россию долларовые банкноты. Соответствующий указ подписан 11 марта.

Под запрет попадают экспорт, реэкспорт, продажи, а также прямые или опосредованные поставки из США от американских физических или юридических лиц, вне зависимости от их местонахождения, долларовых купюр правительству РФ или же любому лицу, находящемуся на территории России.

Согласно заявлению Белого дома, указ "вводит законное основание для будущих ограничений инвестиций в любой сектор российской экономики".

Ранее стало известно о запрете ввоза в США российских алмазов, икры и водки, а также о введении блокирующих санкций против депутатов Госдумы и руководства части российских банков.

Фото: pixabay


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