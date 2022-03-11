ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:51

YouTube объявил о "немедленной блокировке" российских государственных медиа

фото ЗакС политика YouTube объявил о "немедленной блокировке" российских государственных медиа

Платформа YouTube объявила о начале немедленной блокировки каналов, принадлежащих российским государственным СМИ. Сообщение об этом появилось вечером 11 марта в Twitter компании.

В своем решении YouTube сослался на запрет контента, отрицающего задокументированные случаи насилия. По мнению соцсети, часть материалов о "специальной военной операции" России на Украине попадают под это определение. В связи с этим подобный контент подлежит удалению.

"Мы также блокируем доступ к YouTube-каналам, которые связаны с российскими государственным медиа", — уточняется в заявлении. Также соцсеть заявила о приостановке монетизации для российских производителей контента.

Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина призвала полностью заблокировать YouTube в России. Тем временем Роскомнадзор сообщил, что полностью заблокирует Instagram на территории страны в 00:00 14 марта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама