YouTube объявил о "немедленной блокировке" российских государственных медиа

Платформа YouTube объявила о начале немедленной блокировки каналов, принадлежащих российским государственным СМИ. Сообщение об этом появилось вечером 11 марта в Twitter компании.

В своем решении YouTube сослался на запрет контента, отрицающего задокументированные случаи насилия. По мнению соцсети, часть материалов о "специальной военной операции" России на Украине попадают под это определение. В связи с этим подобный контент подлежит удалению.

"Мы также блокируем доступ к YouTube-каналам, которые связаны с российскими государственным медиа", — уточняется в заявлении. Также соцсеть заявила о приостановке монетизации для российских производителей контента.

Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина призвала полностью заблокировать YouTube в России. Тем временем Роскомнадзор сообщил, что полностью заблокирует Instagram на территории страны в 00:00 14 марта.