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Новости 9:21

"ОВД-Инфо"* насчитал свыше 910 задержанных на акции 13 марта

фото ЗакС политика "ОВД-Инфо"* насчитал свыше 910 задержанных на акции 13 марта

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* утром 14 марта привёл обновлённую статистику задержанных на прошедшей днём ранее пацифистской акции.

Так, по состоянию на 9:10 всего в автозаках оказались свыше 918 человек в 37 городах.

Лидирует по количеству задержанных Москва, где в отделах полиции оказался 451 гражданин.

На втором месте - Петербург, 185 задержанных. На третьем - Екатеринбург, 64 задержанных.

Отметим, запланированная оппозицией акция фактически не состоялась из-за того, что силовики не позволили демонстрантам собраться, оперативно отправляя в автозаки всех без разбора.

ЗАКС.Ру рассказал, как прошло 13 марта в Петербурге.

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений — иноагентов


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