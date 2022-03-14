"Меня вывели, отдали росгвардейцам": Член мониторинговой группы Левин рассказал, как оказался в автозаке

У Гостиного двора 13 марта задержали члена мониторинговой группы при правозащитном совете Петербурга, депутата МО "Измайловское" Петра Левина. Он рассказал ЗАКС.Ру, что в акции за мир не участвовал.

За полчаса до заявленного начала мероприятия муниципал приехал на станцию метро "Гостиный двор", чтобы передать документы коллегам по мониторинговой группе, которые должны были осуществлять наблюдение на митинге. Он встречался с другими членами в вестибюле метро. Через некоторое время его окружили восемь сотрудников полиции. Они начали интересоваться, что Левин раздает. Мундеп показал им письмо на имя главы ГУ МВД по Петербургу Роману Плугину с уведомлением о наблюдении и бейджи. По словам мундепа, полицейские сказали ему, что на территории метро нельзя раздавать печатную продукцию и отвели к своему начальнику.

- Подходим, начальник говорит: "Выводите и отдайте". Меня вывели и отдали росгвардейцам. Посадили в автозак, увезли. Всё, - сказал Левин.

В 78-м отделе полиции на него составили протокол за организацию одновременного пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП) и отпустили ночью с обязательством о явке. В случае, если районный суд признает Левина виновным, он намерен оспорить постановление во второй инстанции, поскольку в протоколе указано, что он задержан на мероприятии, с чем он в корне не согласен. Он также намерен запросить записи с видеокамер в метрополитене.

Незадолго до этого у Гостиного двора задержали другого наблюдателя Бориса Романова, у которого был бейдж члена мониторинговой группы. Его отвезли в Кронштадт вместе с задержанными на акции журналистами. Романова отпустили без составления протокола.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, в Петербурге в день запланированной акции задержали не менее 185 человек. Всего в России в этот день полиция схватила не менее 910 человек.



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Константин Леньков