Мундеп Сафонов призвал к бойкоту продавцов-спекулянтов

Муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов 14 марта призвал бойкотировать магазины, где замечено неоправданное завышение цен на товары. Мундеп считает, что повлиять на ситуацию возможно, лишь отказавшись от услуг недобросовестных продавцов.

"Предлагаю всем присоединиться к полному бойкоту тех магазинов и продавцов, которые потеряли разум и чувство меры. Расскажите об это соседям и друзьям. Не поленитесь дойти до другого магазина и купить там, где цена ниже. Спекулянты пользуются вашей слабостью, вашим страхом остаться без покупок. Не поддавайтесь! Для них каждый день без покупателей - как пытка. Только полный всеобщий бойкот может вразумить спекулянтов", - написал Сафонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В разговоре с ЗАКС.Ру Сафонов рассказал, что смог лично ощутить повышение цен не только на продукты питания, где, по его словам, скачок составил примерно 15-30%, но и на одежду. Депутат отметил, что рост связан с уходом больших брендов с российского рынка. Сафонов заявил, что локальные производители не знают, как на это реагировать, поскольку информации о том, на какой срок мировые марки покинули Россию, нет.

Ранее вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что рост цен на продукты неизбежен из-за логистических проблем, вызванных проведением "специальной военной операции" на территории Украины. Так, из-за подорожания продуктов петербургские рестораны уже начали переписывать меню - цены могут вырасти на 30-50%. Корабельников считает, что подорожание не сильно скажется на петербуржцах.