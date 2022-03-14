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Новости 14:59

Путин подписал закон об электронном голосовании

фото ЗакС политика Путин подписал закон об электронном голосовании

Президент Владимир Путин утвердил закон о единых правилах дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило 14 марта РИА Новости. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект был принят Госдумой в третьем, итоговом чтении 11 марта. В тот же день он получил одобрение Совета Федерации.

Норма призвана унифицировать правила и процедуры при проведении выборов различных уровней с использованием онлайн-голосования. В то же время ряд положений выходит за рамки непосредственно регламентации проведения выборов через интернет.

В частности, закон предусматривает ограничение пассивного избирательного права для лиц, судимых за экстремистскую деятельность — они не смогут избираться в течение пяти лет после погашения судимости. Также норма содержит запрет на попытку избраться президентом для лиц, причастных "к деятельности экстремистской или террористической организации, если в отношении нее есть решение суда". Для руководителей таких организаций предусмотрен пятилетний запрет с момента судебного решения, для рядовых участников — трехлетний.


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