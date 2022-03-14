Роскомнадзор заблокировал издание TJournal

Российский интернет-регулятор продолжает блокировать СМИ, подчиняясь соответствующему требованию Генеральной прокуратуры РФ. На сей раз блокировка коснулась издания TJournal (TJ).

Обычно ограничения на работу касаются тех медиа, которые, по мнению Генпрокуратуры, неверно отображали события "специальной военной операции", проводимой РФ на Украине.

Напомним, что 14 марта по решению Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram, до этого – 12-го числа – ограничения были наложены на петербургское издание "Бумага".