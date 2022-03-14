ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:06

Роскомнадзор заблокировал издание TJournal

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал издание TJournal

Российский интернет-регулятор продолжает блокировать СМИ, подчиняясь соответствующему требованию Генеральной прокуратуры РФ. На сей раз блокировка коснулась издания TJournal (TJ).

Обычно ограничения на работу касаются тех медиа, которые, по мнению Генпрокуратуры, неверно отображали события "специальной военной операции", проводимой РФ на Украине.

Напомним, что 14 марта по решению Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram, до этого – 12-го числа – ограничения были наложены на петербургское издание "Бумага".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама