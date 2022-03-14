Беглов: Смольный круглосуточно следит за наличием продовольственных товаров в магазинах и складах

Выступая в эфире "Радио России" с еженедельным отчётом, губернатор Петербурга Александр Беглов заверил, что беспокоиться о пустых полках в магазинах горожанам пока не стоит, так как власти мониторят ситуацию и следят за имеющимися запасами.

- Правительство Петербурга установило круглосуточный мониторинг за работой служб жизнеобеспечения и наличием продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах и на складах, - заявил городской глава.

Беглов уточнил, что ключевое внимание уделяется запасам лекарств как предметам первой необходимости.

- Вместе с прокуратурой и ФАС отслеживаем розничные цены. По наиболее востребованным позициям принимаем меры для организации дополнительных поставок, - добавил градоначальник.

Добавим также, ранее петербургский вице-губернатор Алексей Корабельников известил, что проводимая РФ "специальная военная операция" на Украине в любом случае скажется на росте цен в магазинах города.

Кроме того, ввиду подорожания продуктов петербургские рестораны начали переделывать меню - цены могут вырасти на 30-50%.