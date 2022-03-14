Комздрав: Есть все основания говорить, что пятая волна пандемии в Петербурге завершилась

Руководитель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец известил о завершении очередного этапа пандемии в городе. Заявление чиновника прозвучало в понедельник, 14 марта, в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Недельный уровень госпитализации — на минимальном уровне, который ранее фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Есть все основания говорить, что пятая волна завершилась. Наблюдается снижение числа госпитализированных и числа амбулаторных пациентов", — выступил Лисовец.

Ранее о стабилизации эпидемической обстановки в городе сообщил петербургский глава Александр Беглов в своём еженедельном отчёте на "Радио России". Он отметил, что в ближайшее время свернёт ковидные койки 2-я городская больница. Закрывается также временный ковидарий в "Ленэкспо".

При этом Беглов подчеркнул, что масочный режим вслед за Москвой в городе на Неве пока отменять не будут.