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Новости 20:22

Беглов напомнил об обязательном ношении СИЗ и соблюдении дистанции в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов напомнил об обязательном ношении СИЗ и соблюдении дистанции в Петербурге

Несмотря на улучшение общей эпидемической обстановки в Петербурге и снижении ковидных показателей, градоначальник Александр Беглов напомнил о важности соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Во время своего еженедельного радиоотчёта губернатор уточнил, что уровень суточных COVID-госпитализаций опустился до январских показателей и составляет порядка 200 пациентов в день.

Постепенно возвращаются к привычной жизни переоборудованные под приём инфицированных петербуржцев стационары: на нынешней неделе из красной зоны должны вывести 2 тысячи мест во 2-й городской больнице.

"Также по согласованию с главным санитарным врачом Санкт-Петербурга продолжаем поэтапно снимать санитарные ограничения. Напоминаю, что пандемия коронавируса в нашем городе ещё не закончилась. Требования по использованию индивидуальных средств защиты и соблюдению социальной дистанции по-прежнему обязательны", - отметил в назидание горожанам Беглов.

Ранее в понедельник, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в столице.


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