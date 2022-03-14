Беглов напомнил об обязательном ношении СИЗ и соблюдении дистанции в Петербурге

Несмотря на улучшение общей эпидемической обстановки в Петербурге и снижении ковидных показателей, градоначальник Александр Беглов напомнил о важности соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Во время своего еженедельного радиоотчёта губернатор уточнил, что уровень суточных COVID-госпитализаций опустился до январских показателей и составляет порядка 200 пациентов в день.

Постепенно возвращаются к привычной жизни переоборудованные под приём инфицированных петербуржцев стационары: на нынешней неделе из красной зоны должны вывести 2 тысячи мест во 2-й городской больнице.

"Также по согласованию с главным санитарным врачом Санкт-Петербурга продолжаем поэтапно снимать санитарные ограничения. Напоминаю, что пандемия коронавируса в нашем городе ещё не закончилась. Требования по использованию индивидуальных средств защиты и соблюдению социальной дистанции по-прежнему обязательны", - отметил в назидание горожанам Беглов.

Ранее в понедельник, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в столице.