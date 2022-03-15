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Новости 11:23

В Госдуме сравнили манифест сотрудницы Первого канала с перфомансом акциониста Павленского на Красной площади

фото ЗакС политика В Госдуме сравнили манифест сотрудницы Первого канала с перфомансом акциониста Павленского на Красной площади

Заместитель руководителя комитета Государственной думы по информационной политике Олег Матвейчев, рассуждая о "демарше" сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой в прямом эфире, провел параллель между её поступком и перфомансом акциониста Петра Павленского на Красной площади. Размышлениями депутат поделился в разговоре с изданием "Подъём".

"По своему исполнению — это, скорее, шутка, прикол, как акционист Павленский прибивал причинное место на Красной площади, как разрисованные мосты в Петербурге. Это было лёгкое сотрясание воздуха. Надо забыть и посмеяться", - поделился мнением Матвейчев.

Ранее 15 марта стало известно о начале доследственной проверки в отношении Овсянниковой. Сама девушка уже более 12 часов не выходит на связь, адвокатам неизвестно о её местоположении.

Овсянникова, напомним, выбежала в прямой эфир программы "Вести" на Первом канала с пацифистским плакатом вечером 14 марта. За спиной у ведущей Екатерины Андреевой ей удалось простоять менее 30 секунд. Перед своим "демаршем" она записала видеообращение, в котором рассказала о своём отношении к "специальной военной операции" на Украине.


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