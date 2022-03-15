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Новости 12:41

"Единая Россия" предлагает признать участников "спецоперации" на Украине ветеранами боевых действий

фото ЗакС политика "Единая Россия" предлагает признать участников "спецоперации" на Украине ветеранами боевых действий

"Единая Россия" завершает разработку проекта законотворческой инициативы, согласно которой предлагается признать участников "специальной военной операции" на Украине ветеранами боевых действий, пишет секретарь генсовета партии Андрей Турчак у себя в Telegram-канале.

К соответствующей идее единороссы пришли вместе с представителями Минобороны РФ.

В случае утверждения обозначенной инициативы участники "спецоперации" получат право в том числе на: ежемесячные выплаты; налоговые льготы, льготы при оплате ЖКХ; проезд на электричках на безвозмездной основе; медобслуживание без очереди и возможность санаторного отдыха.

"Сегодня десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии участвуют в спецоперации на Украине. Рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, день за днем отводя угрозу все дальше от наших границ и жителей Донбасса. Мы гордимся нашими ребятами", - высказался Турчак.

Ранее ЕР предложила ввести уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение санкций западных стран на территории России. К слову, 15 марта ЕС принял очередной пакет экономических ограничений в отношении РФ.


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