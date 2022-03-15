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Новости 13:30

"Яблочники" Петербурга попросили Володина отменить новые законы о фейках и дискредитации военных

фото ЗакС политика "Яблочники" Петербурга попросили Володина отменить новые законы о фейках и дискредитации военных

Депутаты Законодательного собрания фракции "Яблоко" Борис Вишневский и Александр Шишлов обратились к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, передает пресс-служба партии. Петербургские парламентарии просят председателя Госдумы и его коллег отменить ранее принятые законы, которые ввели административную и уголовную ответственность за фейки о военных России и за их дискредитацию. 

"Яблочники" считают, что новые нормы вводят военную цензуру. Также статьи ограничивают людей в выражении их мнения, уверены Шишлов и Вишневский. 

"Эти законы фактически вводят военную цензуру в СМИ, запрещая распространять любую информацию о происходящем в ходе "спецоперации", кроме исходящей от "официальных источников", и нарушают права граждан, запрещая свободно выражать свое мнение о происходящем, в т.ч. и негативное", - сообщили в "Яблоке". 

Депутаты напомнили, что по новым статьям людей уже привлекают к ответственности. Некоторых людей штрафуют за пацифистские высказывания, отметили "яблочники". 

"Это выглядит чудовищным для нашей страны, где несколько поколений выросли под лозунгом "Только бы не было войны"", - отмечают депутаты. 

Напомним, изменения в уголовный и административный кодексы приняли 4 марта. По ним за распространение заведомо недостоверной информации о российских военных грозит до 15 лет тюрьмы, а за дискредитацию армии России - до 5 лет. Подробнее о новых нормах - в материале ЗАКС.Ру. По всей стране уже начали привлекать людей к административной ответственности за якобы дискредитацию военных. 

София Саттарова


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