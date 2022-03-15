"Это хулиганство": Кремль о появлении сотрудницы Первого канала в эфире с пацифистским плакатом

В Кремле отреагировали на манифест сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, появившейся 14 марта в прямом эфире программы "Вести" с плакатом против "спецоперации" на Украине. Комментарий по данному инциденту дал президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова ретранслирует РИА "Новости".

"Что касается этой девушки, это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня. Есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются, тем более все-таки прямой эфир любого телеканала — это особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает", — высказался по случаю Песков.

Чиновник добавил также, что Первый канал, по его мнению, является собой гарант "качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации".

Ранее 15 марта СК начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой. Сама девушка уже более 12 часов не выходит на связь, адвокаты по-прежнему не имеют информации о её местонахождении.

Овсянникова, напомним, выбежала в прямой эфир программы "Время" на Первом канале с пацифистским плакатом вечером 14 марта. За спиной у ведущей Екатерины Андреевой ей удалось простоять менее 30 секунд. Перед этим она записала видеообращение, в котором рассказала о своём отношении к "специальной военной операции" на Украине.