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Новости 18:40

Пациентов с ковидом в Петербурге лечат в 14 медучреждениях

фото ЗакС политика Пациентов с ковидом в Петербурге лечат в 14 медучреждениях

Городская больница № 2 в Озерках с 16 марта возобновляет прием горожан для оказания плановой медицинской помощи, сообщили во вторник в комитете по здравоохранению. Учреждение будет работать в штатном режиме, оказывая услуги неинфицированным пациентам.

В настоящее время в Петербурге работу с больными COVID-19 пациентами продолжают 14 медучреждений, уточнили в комздраве. Речь идет, в частности, о больнице имени Боткина (638 коек и еще 46 коек для детей), Покровской больнице (580 коек), Госпитале для ветеранов войн (403 койки), больнице Святого Георгия (302 койки) и других.

Ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил о завершении пятой волны коронавируса в Петербурге. До этого стало известно о прекращении работы временного госпиталя в "Ленэкспо".


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