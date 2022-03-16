"Перепрошитые мозги и пустые головы": Начальник полиции Петербурга высказался о протестных акциях

Сразу несколько депутатов задали вопросы о действиях полиции на пацифистских акциях начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину. Он выступил с докладом в городском парламенте 16 марта.

Отвечая на вопросы, Плугин заявил, что несогласованные мероприятия организуют те же люди, которые координировали массовые протесты в начале 2021 года.

- Координаторы, организаторы незаконных мероприятий те же, что и год назад, когда были навальнинские выступления. Им все равно - за здравие или за упокой. Лишь бы выйти и известные лозунги свои поорать, - сказал Плугин.

Среди задержанных большинство - студенты, заметил начальник Главка.

- Это перепрошитые мозги, а зачастую пустые головы на улицах. А координаторы и организаторы те же. Сколько уже мы их страничек, сайтов заблокировали и так далее, - заявил Плугин.

Факты недопуска защитников и адвокатов в отделы полиции он объяснил "кутерьмой", которая возникает, когда туда поступает слишком много задержанных. По его словам, такое возникает крайне редко. Плугин также предпочел не называть "избиениями" случаи применения силы во время задержания демонстрантов.

- В моем понимании, избиение - это когда мы видим европейские кадры протестующих. Вот там избиения и затаптывания лошадьми, - добавил Плугин.

Напомним, в марте у стен Гостиного двора собирались горожане, высказывавшие свою позицию о "специальной военной операции" на Украине. Акции сопровождались массовыми задержаниями.

Сергей Еремеев