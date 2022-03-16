ЗакС не смог сделать "тепловую карту" по уборке города

Законодательное собрание Петербурга передало в органы исполнительной власти свои начинания по производству "тепловой карты" по уборке внутриквартальных территорий. Об этом на брифинге 16 марта сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Над "тепловой картой" работали по поручению Бельского. Он распорядился сделать этот проект после массовых жалоб петербуржцев на уборку города от снега. Рабочую группу, которая занималась картой, возглавлял лидер фракции "Новые люди" Дмитрия Павлов.

Спикер ЗакСа объяснил, что в отличие от "тепловой карты" по проблемам с вывозом мусора, которую в парламенте сделали оперативно, "снежную" сделать не удалось из-за слишком большого объема информации.

- Если по мусору было порядка 30 тысяч точек, которые мы должны были мониторить, то по снегу такой охват нам сделать не удалось... Достаточно большой объем базы данных, которых на уровне депутатского корпуса реализовать не представляется возможным, - объяснил Бельский.

По его словам, "тепловой картой" теперь займется комитет по информатизации и связи. Она будет касаться не только снежной, но и всей уборки.

Напомним, изначально депутат Павлов обещал создать "тепловую карту" за несколько дней. В середине февраля он утверждал, что карта "практически сделана".

Сергей Еремеев