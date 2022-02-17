"Тепловая карта" появится с теплом

Во второй половине февраля сугробы в Петербурге начали таять, а Законодательное собрание все еще не опубликовало "тепловую карту" по уборке снега в городе. Изначально проект обещали запустить еще в январе, но его реализация постоянно откладывается. Ответственный за карту депутат от "Новых людей" Дмитрий Павлов заявил, что она пригодится в будущие зимы.

Набор обещаний

Рабочая группа Заксобрания по уборке внутриквартальных территорий подготовит "снежную" "тепловую карту" не раньше последних чисел февраля. До Дня защитника Отечества группа собираться не планирует.

"Тепловую карту" ждали еще в январе. Спикер ЗакСа Александр Бельский поручил ее создать на первом же заседании 2022 года. Ответственным назначили руководителя только что созданной рабочей группы, лидера фракции "Новые люди" Дмитрия Павлова. Аналогичную задачу спикер поставил и перед руководителем группы ЗакСа по уборке мусора Александром Ходоском. На картах должны отражаться проблемные места: где ситуация наиболее критическая, а где нарекания не так много.

В тот же день Павлов заявил Znak.com, что работа над проектом вот-вот начнется. Парламентарий сообщил, что готова "тепловая карта" будет примерно через два месяца, то есть в марте.

"Настрой на результат. Каждый год [проблемы со снегом]: при Валентине Ивановне [Матвиенко] „сосули" были… Мы же не в Африке живем, должны этого ожидать", - сказал Павлов.

Через несколько часов депутат признался журналистам, что оговорился. Znak.com парламентарий сообщил, что все будет готово уже на следующей неделе. А ЗАКС.Ру - что работу над картой завершат со дня на день.

В начале следующей недели "тепловой карты" не было. О нашумевшем проекте спросили спикера Бельского во время его прямого эфира на "Фонтанке". Председатель парламента пообещал, что все должно быть готово в конце января - начале февраля.

"Буквально неделя максимум", - сказал Бельский 25 января.

Вскоре начала работать "тепловая карта" по вывозу мусора. На ней показано, из каких районов поступает особенно много сообщений о плохой работе с отходами.

"В настоящее время на карте представлены данные по обращениям на портал "Наш Петербург" и в Комитет по природопользованию и охране окружающей среды за период с 7 февраля по 13 февраля 2022 года", - следует из описания карты от 17 февраля.

Проект парламентариям помогает реализовать главный консультант председателя комиссии по экологии и природопользованию Александр Карпов. Он рассказал ЗАКС.Ру, что основное время по работе над проектом ушло на определение, какие данные можно и нужно использовать. Информация с портала "Наш Санкт-Петербург" наиболее удобна для карты - она геокодирована, отметил Карпов.

- Там пользователь сразу ставит точку на карте. Соответственно, нет никакой дополнительной работы. И поэтому заявления на портале "Наш Санкт-Петербург" достаточно быстро отрабатываются, с бюрократической точки зрения. <...> А вот когда люди звонят, допустим, в комитет по природопользованию и оставляют там адрес или обращаются через портал letters (электронная приемная ведомств - прим. ЗАКС.Ру), то, с одной стороны, статус этого обращения более солидный, но его обработка занимает больше времени, - рассказал Карпов.

Он добавил, что с автоматизацией забора данных для карты помогал ИТМО. Сейчас проект продолжают дорабатывать и улучшать.

Карпов рассказал, что консультировал сотрудников, занимающихся "тепловой картой" по уборке снега. На какой стадии сейчас находится этот проект, он не в курсе.

"Не экстренная служба"

"Снежной" рабочей группе с "тепловой картой" помогали некие программисты, рассказал ЗАКС.Ру депутат Павлов. Он уточнил, что сам их нашел. Делиться информацией об условиях, на которых работали специалисты, парламентарий не стал. Павлов сначала рассмеялся, а затем ответил уклончиво:

- А какая разница? На результат.

Разрабатывают "тепловую карту" по снегу тоже на основе данных портала "Наш Санкт-Петербург", сказал депутат. Задержки с созданием проекта Павлов объяснил антикоронавирусными ограничениями, которые вводил парламент в начале февраля. Тогда в ЗакСе отменили очные встречи комитетов и комиссий, а также перевели на удаленку часть помощников депутатов. Возникали и другие сложности, признался депутат, но не уточнил, какие именно.

Консультант Карпов рассказал ЗАКС.Ру, что создание карты по снегу - более сложный процесс, чем реализация мусорной карты. В последнем случае проблема однородна - зона ответственности одна, в случае со снегом зон ответственности несколько.

- Здесь и комитет по благоустройству, и администрация района, и муниципалитет, и управляющая компания, и снег с крыши, и снег на улицах. Если мы сделаем по этому поводу универсальную "тепловую карту", то мы, в лучшем случае, замерим количество выпавшего за последние 7 дней снега, - сказал Карпов.

Он отметил, что карта - это не просто красивая картинка - она должна помочь в определении системных проблем.

Павлов заверил ЗАКС.Ру, что проект по снегу почти готов. Но анонсировать точную дату публикации "тепловой карты" на сайте ЗакСа не стал.

- Так-то она практически сделана, но нужно дождаться рабочей группы, [она соберется] уже после 23 февраля. Согласуем карту со всеми членами и будем анонсировать. <...> Это же не моя личная инициатива. Это же поручение Александра Николаевича Бельского, и рабочая группа… Поэтому что-то анонсировать за рамками рабочей группы просто бессмысленно. Могут быть какие-то корректировки, - сказал Павлов.

В последние дни в Петербурге потеплело. Снег тает. По данным "Яндекс.Погоды", плюсовая или нулевая температура днем будет сохраняться до конца февраля, исключение - День защитника Отечества. Потом на несколько дней сервис обещает небольшой минус, и затем полноправное наступление весны.

У Gismeteo данные немного другие: минусовая температура начнется с 21 февраля. Но погода будет ясной, сильный снег ожидается только 28 февраля, докладывает сервис.

Депутат Павлов настаивает на том, что "тепловая карта" по уборке снега пригодится в следующую зиму.

- Надо понимать, что карта - это не экстренная служба, это работа на будущее. Многие может думают, что сейчас это карта вышла, а снег растаял. Это наоборот - скоординировать действия на следующие сезоны. Так что ничего страшного, лучше все доработать до деталей, - утешил парламентарий.

София Саттарова