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Новости 14:32

На соцподдержку в Петербурге смогут рассчитывать только "свои" бездомные

фото ЗакС политика На соцподдержку в Петербурге смогут рассчитывать только "свои" бездомные

Люди без определенного места жительства смогут претендовать на звание "Ветеран труда", получать меры соцподдержки и бесплатную юридическую помощь от государства, если они также подпадают под категории, которым эта помощь оказывается. Соответствующий законопроект 16 февраля принял за основу ЗакС.

Документ внес губернатор Александр Беглов. Его представитель в городском парламенте Константин Сухенко заметил, что меры помощи будут распространяться только на людей, последним местом регистрации которых был Петербург или Ленобласть.

Это положение раскритиковали несколько оппозиционных депутатов. Представитель "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов, в частности, назвал проект "негуманным" и "неразумным". По его словам, у некоторых бездомных вообще нет никаких справок о бывших регистрациях в России.

- Бомж он и есть бомж, - заявил Амосов. - Ну не приедут к нам сюда бомжи, потому что они просто не купят билет на самолет, и не придут сюда пешком из Красноярска.

Напомним, в марте 2021 года Уставный суд признал отдельные нормы положения об учете бездомных противоречащими Уставу Петербурга. В частности, для получения соцподдержки необходимо встать на учет, а это возможно только для тех, у кого последним местом регистрации были Петербург или Ленинград. 

Сергей Еремеев


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