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Новости 16:01

Заседание о признании Meta экстремистской организацией намечено на понедельник

фото ЗакС политика Заседание о признании Meta экстремистской организацией намечено на понедельник

Заявление Генпрокуратуры о признании американской компании Meta экстремистской организацией поступило в Тверской суд Москвы, сообщило 16 марта РИА "Новости". Заседание по иску намечено на понедельник, 21 марта.

"Гражданское дело по исковому заявлению <...> к транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. о запрете деятельности организации по основаниям осуществления экстремистской деятельности назначено к разбирательству в судебном заседании на 21 марта 2022 года в 11.00", — приводит информагентство заявление пресс-службы суда.

Напомним, Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией 11 марта. Основанием для этого послужили известия об изменении правил модерации контента в Facebook и Instagram, связанные с высказываниями о российских и белорусских военнослужащих и официальных лицах. Тогда же надзорное ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием заблокировать Instagram на территории России. Начиная с 14 марта РКН ограничил доступ к этой соцсети.


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