"Война за наше сознание": Руководство Газпрома призывает сотрудников "сплотиться" вокруг Путина

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер и генеральный директор "Газпром-медиа" Александр Жаров в письменном виде обратились к своим сотрудникам с призывом не поддаваться на информационные провокации и объединиться вокруг Владимира Путина.

Копия послания Миллера, обращает внимание издание "Агентство" у себя в Telegram-канале, была опубликована также на портале Нефтегазстройпрофсоюза России, правда, сейчас она удалена, но сохранилась в кэше Google. Его подлинность в разговоре с журналистами подтвердили также некоторые из реципиентов письма.

"Сегодня нам как никогда важно оставаться преданными общему делу. Сплотиться вокруг нашего Президента. Чтобы сберечь Россию такой, какой мы ее знаем и любим. Сохранить нашу Родину сильной, великой державой", – обращается к своим подчинённым Миллер.

Собеседники "Агентства" уточнили, что получили обращения руководителей ещё 5 марта.

Похожего содержания письмо получили работники структур холдинга "Газпром-медиа".

"Чего добиваются наши враги? Они сеют страх и неуверенность, стараются разобщить людей и заставить нас усомниться в правильности выбранного Президентом курса. Без преувеличения можно сказать, что это война. Война за наше сознание, против верности Родине", – пишет, в свою очередь, Жаров.

Напомним, по мнению российских властей, в отношении страны ведётся невиданная ранее информационная кампания: об этом в том числе говорил 16 марта Владимир Путин, заявивший, что страны Запада пытаются расколоть общество при помощи "пятой колонны".

Ранее за неверное, по мнению властей, отображение событий на Украине было заблокировано множество независимых СМИ. К примеру, одна из старейших радиостанций "Эхо Москвы", которая, к слову, входит в холдинг "Газпром-медиа".

Кроме того, в начале марте в РФ появился закон об уголовной ответственности за распространение фейков о "спецоперации" и дискредитации российской армии, предполагающий до 15 лет колонии. 16 марта были возбуждены первые такие дела.