Дмитрий Медведев зарегистрировался в Telegram и посвятил первый пост "оголтелой русофобии Запада"

Бывший президент России, бывший премьер-министр, ныне - заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вслед за остальными видными чиновниками завёл официальный блог в мессенджере Telegram.

Свой первый пост чиновник посвятил рассуждениям на тему русофобии (слово звучит не менее трёх раз) и фашизма, мыслям о "специальной военной операции" на Украине, экономической и информационной войне, которая, по мнению властей, развязана против России. В целом мнение Медведева почти целиком копирует провластный нарратив, который в последнее время часто звучит из уст госслужащих всех уровней.

"Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. <...> Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду", - высказался Дмитрий Медведев.

Отметим, что днём ранее, 16 марта, с речью, изобиловавшей высказываниями, подобными тем, что озвучил Медведев, выступил также Владимир Путин, который вновь говорил о некой "пятой колонне" и Западе, пытающемся "расколоть общество".

Добавим также, что высшее руководство Газпрома разослало своим сотрудникам письма, в котором также заявило о развязанной против России информационной войне и призвало их "сплотиться" вокруг Путина.