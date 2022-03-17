Avito начал блокировать объявления об установке сервисов VPN

Интернет-площадка бесплатных объявлений Avito начала блокировать предложения об установке сервисов VPN и продаже лицензий на них, информирует пресс-служба компании.

"Запрещено размещение объявлений по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов и обеспечению доступа к запрещённым на территории РФ ресурсам. Подобные объявления при обнаружении оперативно блокируются", — отчитались в Avito.

При этом в компании заявили, что в последние дни подобных объявлений становится всё меньше, специалисты наблюдают "отрицательную динамику".

Напомним, что спрос на VPN в России существенно вырос после того, как отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор начал блокировать сайты СМИ и соцсети - Facebook и Instagram, которые, по мнению властей, некорректным образом отображали события на Украине. Кроме того, РКН регулярно отчитывается о блокировке сервисов VPN.