Суд отказал мундепам в признании бездействия главы МО "Смольнинское" Ранкова

Смольнинский районный суд Петербурга 17 марта отказал в иске депутатов МО "Смольнинское" к главе округа Григорию Ранкову о его бездействии, говорится в карточке дела на сайте суда.

В ноябре 2021 года 11 мундепов обратились в суд с иском о признании бездействия Ранкова в части проведения заседаний муниципального совета и подписания решений в сентябре прошлого года. Представители главы МО в суде утверждали, что Ранков был в отпуске и не мог проводить собрания депутатов на законных основаниях.

Один из истцов, депутат Дмитрий Балтруков рассказал ЗАКС.Ру, что он с коллегами будет ждать мотивировочную часть решения суда и попробует оспорить его. Сам Ранков в беседе с ЗАКС.Ру заявил, что намерен подавать заявление на компенсацию судебных издержек после вступления постановления в силу.

Ранее прокуратура Центрального района выписывала представление главе округа за недобросовестное выполнение своих обязанностей. Ранков сообщил ЗАКС.Ру, что планирует обжаловать представление прокуратуры.

Напомним, это второй отказ, который получили муниципалы по вопросу признания бездействия Ранкова. Предыдущий иск они подавали в начале 2021 года. Суд не стал удовлетворять требования депутатов, сославшись на другой иск, в котором также затрагиваются решения совета, не утвержденные Ранковым.

Конфликт между депутатами МО "Смольнинское" и главой округа продолжается с 2019 года. Мундепы, избранные при поддержке "Умного голосования", неоднократно пытались избрать нового руководителя муниципалитета, но им не хватало голосов. Ранков не посещает заседания совета. Депутаты проводят встречи в 19:00. К этому времени рабочий день Ранкова закончен, а здание муниципалитета закрыто. Депутатам приходится собираться на крыльце.

Константин Леньков