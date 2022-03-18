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Новости 12:47

Кремль: Нет абсолютно никакой потребности бежать в магазин и скупать гречку и сахар

фото ЗакС политика Кремль: Нет абсолютно никакой потребности бежать в магазин и скупать гречку и сахар

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о продолжающемся в России уже не первый день ажиотаже вокруг покупки сахара. Заявление чиновника прозвучало в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

"Нет абсолютно никакой потребности бежать в магазин и скупать гречку и сахар", — уверен Песков.

По мнению президентского пресс-секретаря, ситуация нагнетается только на эмоциональном уровне, поскольку Минпромторг "работает великолепно".

Ранее Генпрокуратура объявила о планах проверить сообщения, касающиеся подорожания сахара в российских магазинах.

ЛДПР в свою очередь внесла в Госдуму законопроект о введении госмонополии на сахар.


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