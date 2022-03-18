Судья по делу Резника решила допросить свидетельницу, которая провела в зале половину заседания

Октябрьский районный суд 18 марта продолжил рассмотрение дела бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

В начале заседания в зал прошла женщина и пробыла в кабинете во время допроса эксперта от ГУ МВД Татьяны Смирновой. После завершения опроса эксперта, суд начал выяснять, где другие вызванные на 18 марта свидетели. Выяснилось, что прошедшая в начале заседания женщина, одна из свидетельниц по делу — продавщица в универмаге у дома родственника Резника Инна Бабаед.

Адвокат экс-депутата Михаил Пашинский выступил против ее допроса. Он напомнил, что по УПК допрашивать необходимо в отсутствие недопрошенных свидетелей. Продавщице Бабаед могли стать известны обстоятельства уголовного дела, которые могут повлиять на ее показания, считает Пашинский. Прокурор в ответ завила, что свидетели дают показания по разным обстоятельствам, так что рассказ эксперта никак не мог повлиять на показания Бабаед. Судья Елена Сергеева встала на сторону обвинения и разрешила допрос.

Прокурор начала задавать вопросы Бабаед и даже получила первые ответы, когда судья вспомнила, что не озвучила права и ответственность свидетельницы и не взяла с неё соответствующую подписку. После выполнения этих требования УПК допрос Бабаед продолжился. Она рассказала, что Резника не знает. По словам продавщицы, в марте 2021 года в их магазине жевательные конфеты "Ментос" были в наличии. При этом женщина затруднялась с ответами и говорила неуверенно. Прокурор напомнила, что при допросе у следователя в 2021 году Бабаед сказала, что такой "Ментос" в ее магазине уже не продавали. Прокурор поинтересовалась у свидетеля, каким показаниям следует верить. Женщина ответила, что раньше память о событиях весны 2021 года была лучше. Адвокат Пашинский спросил, сколько в магазине хранят чеки при покупке за наличные. Свидетельница объяснила, что чек выдаётся только клиенту, а магазин ничего не хранит. После этого Бабаед освободили от участия в суде.

Эксперта Смирнову допрашивали об исследовании ею срезов ногтей экс-депутата Резника. Она подтвердила, что ее подпись стоит в документе о результатах экспертизы. В нем сказано, что на ногтях обнаружено определённое химическое вещество. Оно остаётся после соприкосновения с растительным наркотиком, пояснила Смирнова.

Ещё одного свидетеля не нашли ни в коридоре, ни в зале заседания. Прокурор предложила изучить письменные доказательства. Пашинский заявил о неготовности к такому — сначала планировали допросить всех свидетелей, но судья удовлетворила просьбу прокурора. Во время заседания изучили различные протоколы и прилагаемые к ним вещественные доказательства. В частности, на обозрение участников суда представили те самые баночки "Ментос", которые якобы из своей сумки выложил Резник. Прокурор покрутила их в руках и убрала обратно в конверт. Также она зачитала результаты экспертизы, согласно которым отпечатки пальцев на банках принадлежат Резнику.

Рассмотрение дела судья намерена продолжить 23 марта. Свои доказательства начнет представлять сторона защиты.

Напомним, Резника задержали летом 2021 года, на следующий день после объявления выборов в Законодательное собрание Петербурга, в которых он планировал участвовать. Тогда ещё парламентарию запретили встречи с нотариусом, которые нужны были для подачи документов на выборы. Санкт-Петербургский городской суд снял этот запрет после проведения выборов.

Обвинение считает, что Резник якобы приобрёл для личного пользования 18,2 граммов запрещённого высушенного наркотика. По версии следствия, во время обыска в квартире родственника депутата Резник выложил на стол баночку из под конфет "Ментос", в которой позже обнаружили вещество.

София Саттарова