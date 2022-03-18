Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 20% годовых

Банк России принял 18 марта решение о сохранении установленной ранее ключевой ставки на уровне 20% годовых. Такого значения она достигла на фоне "специальной военной операции" на Украине, до 28 февраля ее значение равнялось 9,5%.

"Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг", — говорится в сообщении Центробанка. В тексте выражается уверенность, что проводимая ЦБ денежно-кредитная политика позволит экономике приспособиться к новым условиям и в результате позволит к 2024 году вернуться на уровень годовой инфляции в 4%.

Ранее стало известно о том, что президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения главой Центробанка.