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Новости 15:33

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 20% годовых

фото ЗакС политика Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 20% годовых

Банк России принял 18 марта решение о сохранении установленной ранее ключевой ставки на уровне 20% годовых. Такого значения она достигла на фоне "специальной военной операции" на Украине, до 28 февраля ее значение равнялось 9,5%.

"Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг", — говорится в сообщении Центробанка. В тексте выражается уверенность, что проводимая ЦБ денежно-кредитная политика позволит экономике приспособиться к новым условиям и в результате позволит к 2024 году вернуться на уровень годовой инфляции в 4%.

Ранее стало известно о том, что президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Эльвиры Набиуллиной  для переназначения главой Центробанка.


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