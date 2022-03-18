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Новости 17:27

Песков объяснил техническим сбоем прерванную трансляцию выступления Путина

фото ЗакС политика Песков объяснил техническим сбоем прерванную трансляцию выступления Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему трансляция выступления Владимира Путина в "Лужниках" внезапно прервалась. По его словам, всему виной оказался технический сбой.

"Это было вызвано техническим сбоем на сервере", — приводит слова Пескова "Интерфакс". Также пресс-секретарь пообещал, что "буквально через минуту полное выступление президента будет повторено". В этот момент телеканал "Россия 24" уже снова демонстрировал речь Путина.

Напомним, сегодня в России празднуется восьмая годовщина присоединения Крыма к России. В московских "Лужниках" состоялся митинг-концерт, на котором выступил и Путин. В своей речи он апеллировал к Конституции и Священному Писанию, а также обвинял украинские власти в осуществлении геноцида на Донбассе. В какой-то момент трансляция резко прервалась и вместо президента зрители увидели запись с певцом Олегом Газмановым на сцене.


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