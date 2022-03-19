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Новости 17:42

"Женщины в черном" провели акцию у памятника жертвам политических репрессий

фото ЗакС политика "Женщины в черном" провели акцию у памятника жертвам политических репрессий

Петербургские активистки собрались днем 19 марта у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, сообщил Telegram-канал "Восьмая инициативная группа". Девушки в черной одежде и с белыми цветами в руках выстроились у монумента, чтобы почтить память погибших в боевых действиях.

Сегодня же аналогичную акцию провела жительница Ленобласти. Кроме того, подобные мероприятия состоялись в Турции, Грузии и Швеции.

Инициатива "Женщины в черном" существует в мире с 1998 года, впервые ее провели в Израиле, протестуя против оккупации Палестины. Израильтянки каждую пятницу облачались в черное и выходили в центр Иерусалима. С течением времени акция стала всемирной, а проводить ее стали в ответ на различные общественные проблемы.

Фото: Telegram-канал «Восьмая инициативная группа»


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