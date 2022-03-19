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Новости 18:26

Главред "Черной сотни" заявил о попытке поджога их петербургского магазина

фото ЗакС политика Главред "Черной сотни" заявил о попытке поджога их петербургского магазина

Книжная лавка "Листва" на Литейном проспекте подверглась набегу неких недоброжелателей, сообщил 19 марта главный редактор правого издательства "Черная сотня" Дмитрий Бастраков в своем Telegram-канале.

Свой пост книгоиздатель сопроводил фотографией обожженной тряпки под металлической дверью. Судя по снимку, непосредственно на стыке под дверным полотном имеются следы горения.

"Нацисты и пацифисты каждую неделю пакостят всё серьёзней, — проинформировал подписчиков Бастраков. — Вызвали полицию, будем смотреть по камерам".

13 марта Бастраков известил о другом акте вандализма, которому подверглась та же дверь петербургской "Листвы". В тот раз ее залили перцовым газом из баллончика, а затем оторвали вывеску магазина. По словам основателя, ответственность за произошедшее взял на себя "некий молодчик" нацистских взглядов.

Ранее книжные магазины "Листва" и издательство "Черная сотня" оказались в числе националистических проектов, поддержавших проведение маршей в Москве и Петербурге в поддержку спецоперации на Украине. Заявки согласования не прошли.

Фото: Telegram-канал «Кухня черносотенца»


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