"Русский мир - последний оплот нормальной жизни": Патриотическое веселье в Приморском районе

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Петербурге два дня праздновали годовщину присоединения Крыма к России. Торжественные мероприятия начались в пятницу, 18 марта, и продолжились в субботу, когда сразу несколько праздников провели районные администрации. Корреспондент ЗАКС.Ру побывал на концерте под открытым небом в парке Озеро Долгое.

Сотни человек выстроились в очередь в парке Озеро Долгое, чтобы получить порцию бесплатной гречневой каши, кусок ржаного хлеба и чай в пластиковом стаканчике. Раздача еды стала частью программы праздника "Крымская весна", который 19 марта организовала администрация Приморского района. В очереди к полевой кухне оказались люди разных возрастов, от детей в колясках до стариков. Своей порции каши приходилось ждать долго, но настроение у всех оставалось позитивным, никто не скандалил и не старался пролезть вперед.

Тем временем на расположенной поблизости сцене шел концерт. Лучшие творческие коллективы Приморского района, как их представили ведущие, исполняли советские шлягеры и русские народные песни, представляли хореографические номера, дети и подростки читали стихи Александра Пушкина. В перерывах между номерами конферансье напоминали собравшимся о смысле праздника - восемь лет назад Россия признала Крым и Севастополь частью своей территории. Историческую связь полуострова с крупнейшим государством мира ведущие объяснили максимально идеалистически:

- Именно в Крыму, в Херсонесе, приняли крещение князь Владимир и его дружина. А значит именно в Крыму находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации, единого российского государства. Это чрезвычайно важное место для нашего сердца, души и веры.

Большинство пришедших на праздник держали в руках флажки с триколорами. Их раздавали на входе в парк. Некоторые брали сразу по несколько. Флажками украшали одежду и коляски. Родителей с детьми было очень много. Жителям района заранее объявили, что в рамках "Крымской весны" организуют игровые площадки. Можно было, например, перетягивать канат или участвовать в интеллектуальной викторине. Рядом со сценой расположилась выставка фотографий с видами Крыма. Неподалеку от нее - столик с историческими артефактами. На столе лежала стопка брошюр "Крым исторический". В брошюрах рассказывалось об основных вехах развития полуострова: от Крымского ханства до Крымского моста. Об истории говорили и со сцены. Ведущим при этом удалось ни разу не произнести слово "Украина".

- Крымчане, многие десятилетия находясь вне российской государственности, сохранили в своем сердце и пронесли через эти годы любовь к нашей Родине, к России. Именно это и определило исход свободного волеизъявления жителей полуострова на референдуме 2014 года в результате которого Крым снова стал частью нашей страны, - объясняли ведущие.

Когда запас творческих номеров иссяк, на сцену пригласили депутата Госдумы от "Единой России", бывшего главу Приморского района Николая Цеда.

- Восемь лет прошло с тех пор, как в наше лоно, материнское лоно нашей матушки России присоединился Крым, этот замечательный полуостров, жемчужина нашего древнейшего государства, - заявил Цед, взяв микрофон. - Сегодня мы видим, как над нашей Родиной сгущаются новые грозовые тучи. Но наша страна, наше Отечество - это древнейшее государство, с древнейшей историей. Наша история наполнена подвигами, победами, достижениями.

Депутат заводил толпу своей патриотической речью и сам заряжался энергией от собственных слов. Вскоре он рассуждал уже о том, что Россия - "единственная страна, где живут правильно".

- Наша сегодняшняя Россия, наш русский мир - это последний оплот нормальной жизни, - уверял собравшихся Цед. - Мы сегодня единственный остров в мире, единственная страна, где живут правильно, где живут так, как нужно жить, где мужчины не выходят замуж друг за друга, где женщины не женятся друг на друге, где сохраняется традиционная нормальная российская замечательная православная семья. Конечно же, многие хотели бы нашу страну через различные идеи, через идеи либеральной демократии увидеть не такой, как видим ее мы. Они хотели бы, чтобы мы впали, как говорят, во все тяжкие, чтобы мы потеряли свое достоинство, чтобы мы превратились в людей, которые не понимают, в какой стране живут.

Пламенную речь единоросса сменил последний творческий номер этого вечера. На сцене начали исполнять кавер на "Флаг моего государства", песни другого депутата Госдумы и однопартийца Цеда Дениса Майданова. Под звуки этого гимна государственных служащих в небо взлетел квадрокоптер, а из-за сцены вышли люди с российскими триколорами в руках. Под ликование толпы знаменосцы уверенно прошли на площадку, выстроившись в форме латинской буквы V.

После того как песня закончилась, объявили о завершении всего концерта. Народ потянулся к выходу, но несколько десятков людей продолжали стоять в очереди за гречкой. В еде никому не отказали.











текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников