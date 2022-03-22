На шахте "Листвяжная", где ранее погиб 51 человек, произошёл сбой в работе вентиляции

В Кузбассе на шахте "Листвяжная", где осенью прошлого года из-за взрыва погиб 51 человек, произошел сбой в работе вентиляционной системе, информирует РИА "Новости".

Горняки пожаловались на недомогание, после чего их эвакуировали на поверхность. В шахте находились не менее 142 рабочих.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября 2021 года в одном из вентиляционных штреков произошёл взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 горняков, большая часть из них смогла подняться на поверхность. Погиб 51 человек, из них пятеро — горноспасатели.