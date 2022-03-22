На приговоре Навальному судья не стала упоминать о жалобах Фёдора Горожанко на давление следствия

В ходе оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному по делу об оскорблении судьи и мошенничестве, которое проходит в эти минуты в стенах покровской ИК-2, судья Котова начала зачитывать показания свидетеля обвинения Фёдора Горожанко, информирует "Медиазона"*.

При этом журналисты отмечают, что служительница Фемиды опустила ту часть его показаний, которые он озвучил на одном из предыдущих заседаний, и зачитала только его заявления, данные на этапе следствия.

При этом ранее сам Горожанко заявлял, эти показания следователь заставил его дать, якобы угрожая возбудить против него уголовное дело.

Добавим, что ранее 22 марта Навального признали виновным в оскорблении судьи и мошенничестве.

Прокуратура запросила для политика 13 лет колонии строгого режима.

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