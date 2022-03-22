ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:22

На приговоре Навальному судья не стала упоминать о жалобах Фёдора Горожанко на давление следствия

фото ЗакС политика На приговоре Навальному судья не стала упоминать о жалобах Фёдора Горожанко на давление следствия

В ходе оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному по делу об оскорблении судьи и мошенничестве, которое проходит в эти минуты в стенах покровской ИК-2, судья Котова начала зачитывать показания свидетеля обвинения Фёдора Горожанко, информирует "Медиазона"*.

При этом журналисты отмечают, что служительница Фемиды опустила ту часть его показаний, которые он озвучил на одном из предыдущих заседаний, и зачитала только его заявления, данные на этапе следствия.

При этом ранее сам Горожанко заявлял, эти показания следователь заставил его дать, якобы угрожая возбудить против него уголовное дело.

Добавим, что ранее 22 марта Навального признали виновным в оскорблении судьи и мошенничестве.

Прокуратура запросила для политика 13 лет колонии строгого режима.

*"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама