Италия заморозила активы российских "олигархов" на сумму свыше 800 млн евро

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил о решении местных властей заморозить более 800 млн евро, которые лежат на счетах российских предпринимателей, делится РИА "Новости".

"Санкции тяжело ударили по российской экономике, финансовым рынкам и личным состояниям людей, близких к президенту Путину. В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем 800 миллионов евро", - соответствующее заявление Драги сделал в ходе своего выступления в палате депутатов национального парламента.

Ранее, напомним, Франция заморозила активы Банка России на 22 млрд евро.

Кроме того, в Италии арестована яхта, принадлежащая российскому миллиардеру Андрею Мельниченко.