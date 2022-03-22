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Муниципал 21:22

На заседании МО "Малая Охта" зачитали заявление о ситуации на Украине

фото ЗакС политика На заседании МО "Малая Охта" зачитали заявление о ситуации на Украине

На заседании муниципального совета МО "Малая Охта" 21 марта группа депутатов выступила с пацифистским заявлением. Мундеп Вера Морозова зачитала обращение в конце собрания. Видеозапись со встречи опубликована в официальной группе муниципалитета "ВКонтакте". 

В заявлении муниципалы называют происходящее на Украине "большой трагедией". Мундепы призвали к миру, а также попросили раскрыть данные о потерях и как можно скорее провести обмен пленными. Они также обратились к руководству образовательных учреждений с просьбой не допускать проведение агитационных кампаний среди учащихся. Кроме того, депутаты потребовали пересмотреть законодательство о фейках про военных и прекратить преследование граждан за высказывание мнений.  

Под заявлением подписались девять депутатов: Вера Морозова, Виталий Никитин, Артем Голев, Павел Журавлев, Алексей Каленов, Феликс Началов, Полина Сизова, Максим Халимовский и Василий Кунин. Последний недавно заявил о своем отъезде из России. 

Ранее депутата МО "Южно-Приморский" Валерия Веремейчика вызвали в прокуратуру для дачи объяснений из-за пацифистского ролика "ВКонтакте". На него хотят составить протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). 


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МО Малая Охта
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Голев Артем Александрович
Пока еще нет голосов...
Журавлев Павел Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Каленов Алексей Сергеевич
Пока еще нет голосов...
Кунин Василий Евгеньевич
Пока еще нет голосов...
Морозова Вера Викторовна
Пока еще нет голосов...
Началов Феликс Викторович
Пока еще нет голосов...
Никитин Виталий Владимирович
Пока еще нет голосов...
Сизова Полина Владимировна
Пока еще нет голосов...
Халимовский Максим Юрьевич
Упоминаемые персоны
Голев Артем Александрович 
Журавлев Павел Юрьевич
Каленов Алексей Сергеевич 
Кунин Василий Евгеньевич 
Морозова Вера Викторовна 
Началов Феликс Викторович 
Никитин Виталий Владимирович 
Сизова Полина Владимировна 
Халимовский Максим Юрьевич 

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