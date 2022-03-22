На заседании МО "Малая Охта" зачитали заявление о ситуации на Украине

На заседании муниципального совета МО "Малая Охта" 21 марта группа депутатов выступила с пацифистским заявлением. Мундеп Вера Морозова зачитала обращение в конце собрания. Видеозапись со встречи опубликована в официальной группе муниципалитета "ВКонтакте".

В заявлении муниципалы называют происходящее на Украине "большой трагедией". Мундепы призвали к миру, а также попросили раскрыть данные о потерях и как можно скорее провести обмен пленными. Они также обратились к руководству образовательных учреждений с просьбой не допускать проведение агитационных кампаний среди учащихся. Кроме того, депутаты потребовали пересмотреть законодательство о фейках про военных и прекратить преследование граждан за высказывание мнений.

Под заявлением подписались девять депутатов: Вера Морозова, Виталий Никитин, Артем Голев, Павел Журавлев, Алексей Каленов, Феликс Началов, Полина Сизова, Максим Халимовский и Василий Кунин. Последний недавно заявил о своем отъезде из России.

Ранее депутата МО "Южно-Приморский" Валерия Веремейчика вызвали в прокуратуру для дачи объяснений из-за пацифистского ролика "ВКонтакте". На него хотят составить протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).