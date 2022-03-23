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Вишневский попросил Беглова не передавать Газпрому спорткомплекс на улице Аккуратова

фото ЗакС политика Вишневский попросил Беглова не передавать Газпрому спорткомплекс на улице Аккуратова

Депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко") обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой не передавать Газпрому спортивный комплекс "Олимпийские надежды" на улице Аккуратова, 7а. Как сообщил 23 марта парламентарий, перед этим более тысячи петербуржцев подписались под требованием сохранить сооружение.

"Городские власти, вместо того чтобы отремонтировать вспомогательные сооружения комплекса, широким жестом хотят подарить комплекс Газпрому. Вместе с прилегающей землей. Сделать подарок за счет горожан, которые лишатся возможности заниматься спортом, и детей и взрослых", — написал депутат в своем Telegram-канале, приложив копию обращения к губернатору.

В направленном Беглову документе Вишневский признает, что "некоторые вспомогательные сооружения этого комплекса были признаны аварийными", но упирает на недопустимость "лишать детей и взрослых такого уникального объекта, передавая его Газпрому".

"Я считаю, что город обязан за свой счет провести ремонтные работы, тем более что аварийность была выявлена не сегодня и имелись все возможности запланировать все необходимые расходы", — проинформировал Беглова депутат.

Ранее Вишневский и второй депутат от "Яблока" Александр Шишлов обратились к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой с просьбой отменить запрет на проведение публичных мероприятий.


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