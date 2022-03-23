Новые комиссии ЗакСа возглавили представители "Единой России" и ЛДПР

Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 марта избрало председателей трех новых постоянных комиссий, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

За городское хозяйство и создание комфортной городской среды будет отвечать депутат от "Единой России" Александр Ходосок. До недавнего времени он возглавлял постоянную комиссию по экологии. На этой должности его сменил однопартиец Алексей Макаров.

Председателем комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры стал другой единоросс Алексей Цивилев.

Комиссию по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации стал член ЛДПР Андрей Малков.

Все три кандидатуры утвердили пакетным голосованием. "За" проголосовали 44 депутата. "Против" — двое.

Сергей Еремеев