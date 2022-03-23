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Новости 14:18

Законопроект об ответственности за фейки про госорганы оперативно поступит Путину, заявили в Кремле

фото ЗакС политика Законопроект об ответственности за фейки про госорганы оперативно поступит Путину, заявили в Кремле

Законопроект об ответственности за распространение фейков о госорганах России за рубежом оперативно поступит президенту Владимиру Путину, сообщил 23 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин подпишет документ, если сочтет нужным.

"Он весьма оперативно поступит президенту, и, если президент примет такое решение, он его подпишет. То есть это уже вопрос такой технологический, он достаточно быстрый", — приводят "Известия" слова Пескова.

Законопроект об ответственности за распространение ложной информации о деятельности российских государственных органов за рубежом был накануне принят депутатами Госдумы в третьем чтении. Поправки были включены в законопроект об ужесточении наказания за уничтожение лесов, прошедший первое чтение в конце января.

Сегодня же Песков высказался о принятом в начале марта законе об ответственности за распространение фейков об армии. Представитель Кремля охарактеризовал его как "достаточно жесткий", но полностью соответствующий ситуации "тотальной информационной войны", в которой оказалась Россия.


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