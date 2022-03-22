ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:40

Госдума одобрила уголовную ответственность за фейки о работе госорганов за границей

фото ЗакС политика Госдума одобрила уголовную ответственность за фейки о работе госорганов за границей

Депутаты Государственной думы 22 марта приняли во втором и третьем чтении поправки, вводящие уголовную ответственность за распространение ложной информации о деятельности российских государственных органов за рубежом. Кроме того, согласно документу,  административная и уголовная ответственность теперь будут грозить и за дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за границей. 

Законами дополняются недавно принятые нормы о наказании за фейки и дискредитирующие публичные действия в отношении российской армии (ст. 207.3 УК, ст. 280.3 УК, ст. 20.3.3 КоАП). 

К госорганам, работающим "за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" могут относиться посольства, дипучреждения, Росгвардия, МЧС и другие. 

За фейки о госорганах России за рубежом законопроектом предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей или лишения свободы до 3 лет. Если деяние совершено в составе группы лиц, с использованием должностного положения или "по мотивам политической ненависти" штраф может составить до 5 млн рублей, а срок заключения — до 10 лет. В случае наступления тяжких последствий нарушителя могут отправить в тюрьму на срок до 15 лет. 

За дискредитацию госорганов гражданам может грозить административное наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей.  Уголовная ответственность за такое деяние предусматривает максимальный штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. 

Авторами поправок выступили депутаты "Единой России" Александр Хинштейн, Ирина Панькина, Василий Пискарев, а также сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас. Хинштейн писал в своем Telegram-канале, что, по его мнению, нововведения нельзя считать цензурой. 

"Речь не идёт о цензуре, наказании за инакомыслие или критику власти. Ответственность наступает именно за фейки — то есть распространение заведомо ложной общественно-значимой информации. Иными словами, человек должен понимать, что он тиражирует заведомую ложь", - говорится в сообщении депутата.

Напомним, в начале марта в России ввели уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК) и дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты государственных интересов (ст. 280.3 УК). 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама