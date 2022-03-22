Госдума одобрила уголовную ответственность за фейки о работе госорганов за границей

Депутаты Государственной думы 22 марта приняли во втором и третьем чтении поправки, вводящие уголовную ответственность за распространение ложной информации о деятельности российских государственных органов за рубежом. Кроме того, согласно документу, административная и уголовная ответственность теперь будут грозить и за дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за границей.

Законами дополняются недавно принятые нормы о наказании за фейки и дискредитирующие публичные действия в отношении российской армии (ст. 207.3 УК, ст. 280.3 УК, ст. 20.3.3 КоАП).

К госорганам, работающим "за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" могут относиться посольства, дипучреждения, Росгвардия, МЧС и другие.

За фейки о госорганах России за рубежом законопроектом предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей или лишения свободы до 3 лет. Если деяние совершено в составе группы лиц, с использованием должностного положения или "по мотивам политической ненависти" штраф может составить до 5 млн рублей, а срок заключения — до 10 лет. В случае наступления тяжких последствий нарушителя могут отправить в тюрьму на срок до 15 лет.

За дискредитацию госорганов гражданам может грозить административное наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей. Уголовная ответственность за такое деяние предусматривает максимальный штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Авторами поправок выступили депутаты "Единой России" Александр Хинштейн, Ирина Панькина, Василий Пискарев, а также сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас. Хинштейн писал в своем Telegram-канале, что, по его мнению, нововведения нельзя считать цензурой.

"Речь не идёт о цензуре, наказании за инакомыслие или критику власти. Ответственность наступает именно за фейки — то есть распространение заведомо ложной общественно-значимой информации. Иными словами, человек должен понимать, что он тиражирует заведомую ложь", - говорится в сообщении депутата.

Напомним, в начале марта в России ввели уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК) и дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты государственных интересов (ст. 280.3 УК).