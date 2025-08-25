Нилов предложил дать поликлиникам право сообщать о мигрантах без полиса

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в палату парламента законопроект, дающий медучреждениям право передавать правоохранителям сведения о получении мигрантами бесплатной медицинской помощи без полиса. Карточка законопроекта появилась в думской базе 25 августа.

Депутат предлагает дополнить перечень случаев, при которых допускается предоставление врачебной тайны без согласия гражданина или его законного представителя, пунктом об оказании неотложной или экстренной медицинской помощи иностранцу при отсутствии у него полиса обязательного или добровольного медицинского страхования.

Как подчеркивает Нилов в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с законодательством иностранцам запрещено въезжать в Россию без действующего на ее территории медицинского полиса. За нарушение этого требования полагается штраф и выдворение за пределы страны.

При этом привлеченные к ответственности иностранцы объясняли отсутствие полиса тем, что его не требовали у них при въезде в Россию, а также наличием международных договоров, по которым граждане ряда стран могут получить неотложную и экстренную медицинскую помощь бесплатно. Отдельно Нилов подчеркнул, что родовспоможение также относится к подобному виду медицинской помощи.

Как отмечает депутат, это приводит к злоупотреблениям со стороны иностранцев, а также росту нагрузки на систему здравоохранения. По словам депутата, многие мигранты намеренно не оформляют полисы добровольного медицинского страхования, рассчитывая в любом случае получить неотложную и экстренную помощь за счет средств бюджета России.

"В связи с чем предлагается внести изменения в действующее законодательство, расширив перечень оснований для предоставления сведений, составляющих медицинскую тайну, органам внутренних дел в отношении иностранных граждан, которым была оказана неотложная или экстренная медицинская помощь и у которых отсутствует полис обязательного или добровольного медицинского страхования, с целью проведения дальнейших контрольных мероприятий профильным ведомством на предмет законности нахождения такого иностранного гражданина на территории нашей страны", - заключил Нилов.

Напомним, в конце июля Нилов вместе с рядом других депутатов разработал законопроект, предусматривающий административное выдворение иностранных граждан за участие в предвыборной агитации.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру