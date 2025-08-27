В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днём

Группа депутатов Госдумы во главе с лидером партии "Справедливая Россия – За Правду" (СРЗП) Сергеем Мироновым внесли в нижнюю плату парламента законопроект, позволяющий родителям и опекунам школьников рассчитывать на неоплачиваемый выходной день 1 сентября. Инициатива появилась в думской базе 27 августа.

"Сейчас родители, чтобы в этот день быть рядом с детьми, отпрашиваются с работы, берут отгул или день в счет отпуска. При этом работодатель может и не отпустить сотрудника. Согласно нашей поправке, родители вправе взять один день отпуска за свой счет в начале учебного года, и работодатель не может им в этом отказать", - прокомментировал инициативу Миронов в своем Telegram-канале.

Авторы законопроекта предлагают добавить в статью 128 ТК РФ новую категорию работников, которым работодатель обязуется предоставить один день неоплачиваемого отпуска в связи с началом учебного года. К таким лицам предлагается отнести родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и приемных родителей учеников с первого по 11-й классы.

Как отмечают депутаты в пояснительной записке к законопроекту, это нововведение поспособствует укреплению института семьи, обеспечит баланс интересов работников и работодателей, а также гарантирует россиянам право на участие в важном семейном событии – начале учебного года их детей.

Отметим, что это не первый раз, когда законодатели выступают с похожей инициативой. При этом правительство России выступает против этой идеи. Так, в 2024 году глава Минтруда Антон Котяков заявил, что сделать 1 сентября выходным днём будет "достаточно сложно в рамках существующих процедур".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру