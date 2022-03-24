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Новости 14:49

Полпред в СЗФО Гуцан попал под санкции Великобритании

фото ЗакС политика Полпред в СЗФО Гуцан попал под санкции Великобритании

В новом санкционном списке Великобритании оказался полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Ему запрещен въезд в Соединенное Королевство, а также заморожены активы в этой стране, в случае, если они у него были.

Список обновили 24 марта. В нем появились 59 физических лиц и компаний из России, а также шесть из Белоруссии.

Это в том числе РЖД, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Олег Тиньков, Герман Греф, дети Игоря Сечина, Николая Патрушева и Сергея Лаврова.

Ранее под санкции Великобритании попал губернатор Петербурга Александр Беглов.


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