Полпред в СЗФО Гуцан попал под санкции Великобритании

В новом санкционном списке Великобритании оказался полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Ему запрещен въезд в Соединенное Королевство, а также заморожены активы в этой стране, в случае, если они у него были.

Список обновили 24 марта. В нем появились 59 физических лиц и компаний из России, а также шесть из Белоруссии.

Это в том числе РЖД, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Олег Тиньков, Герман Греф, дети Игоря Сечина, Николая Патрушева и Сергея Лаврова.

Ранее под санкции Великобритании попал губернатор Петербурга Александр Беглов.