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Шувалов, Лиза Пескова, Навка: Япония представила новый пакет антироссийских санкций

фото ЗакС политика Шувалов, Лиза Пескова, Навка: Япония представила новый пакет антироссийских санкций

Япония ввела новый пакет санкций в отношении высокопоставленных россиян и ряда компаний, информирует ТАСС. Островное государство также ввело запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

Персональные санкции затронули главу ВЭБ Игоря Шувалова, детей кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавету и Николая, а также его жену Татьяну Навку. Также под ограничения попали родственники секретаря Совбеза Николая Патрушева и первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Перечень подсанкционных компаний увеличился до 130 позиций. В него вошли производители электроники, техники, судостроители.

Япония ранее уже вводила несколько пакетов санкций. Всего под персональные ограничения попали свыше 100 россиян. Заморожены активы ряда банков.

Елизавета Пескова ранее, напомним, назвала "совершенно несправедливыми" санкции, под которые попала.


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