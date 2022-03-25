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Новости 10:40

Компания Apple официально отключила карту "Мир" от Apple Pay

фото ЗакС политика Компания Apple официально отключила карту "Мир" от Apple Pay

В Национальной системе платёжных карт сообщили, что компания Apple уведомила об отключении поддержки российских карт "Мир" в сервисе Apple Pay, делится ТАСС.

Начиная с четверга, 24 марта, россияне начали жаловаться не невозможность загрузить карту "Мир" в приложение Wallet. Отныне данная платёжная система не будет поддерживаться сервисом.

2 марта Apple остановила работу Apple Pay в России. Решение обосновано действиями России на Украине.

Добавим, что россияне смогут оформить банковские карты UnionPay, но за физические носители придётся заплатить от 9 до 15 тысяч рублей.


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