Компания Apple официально отключила карту "Мир" от Apple Pay

В Национальной системе платёжных карт сообщили, что компания Apple уведомила об отключении поддержки российских карт "Мир" в сервисе Apple Pay, делится ТАСС.

Начиная с четверга, 24 марта, россияне начали жаловаться не невозможность загрузить карту "Мир" в приложение Wallet. Отныне данная платёжная система не будет поддерживаться сервисом.

2 марта Apple остановила работу Apple Pay в России. Решение обосновано действиями России на Украине.

Добавим, что россияне смогут оформить банковские карты UnionPay, но за физические носители придётся заплатить от 9 до 15 тысяч рублей.