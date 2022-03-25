Baza: Новость о смерти Жириновского могла быть "спецоперацией" по выявлению "крота", сливавшего СМИ информацию о его состоянии

Появившаяся в СМИ новость о якобы кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского могла быть "спецоперацией" по выявлению "крота", который сливает журналистам сведения о состоянии политика, сообщил Baza источник в Минздраве.

Собеседник издания рассказал, что последние полтора месяца в различных СМИ постоянно выходили новости о Жириновском, которые "на 80-85% передавали реальную картину". Данные сообщения беспокоили как близкое окружение политика, так и руководство Центральной клинической больницы при управделами президента, где, кроме лидера ЛДПР, лечатся многие российские госслужащие. В медучреждении, говорит источник Baza, из-за этого постоянно проводились внутренние проверки, но "крота" вычислить так и не удавалось.

"В наше нынешнее неспокойное время подобная осведомленность журналистов стала раздражать всех втройне", - сказал собеседник издания.

Напомним, первая публикация о якобы смерти Жириновского появилась в телеграм-канале Mash. Затем об этом сообщил сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, Минздрав, ЛДПР и родные политика эту информацию оперативно опровергли. Володин также посоветовал Пронюшкину сложить с себя полномочия из-за тиражирования фейков.