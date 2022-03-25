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Новости 14:55

"Почта России" закрыла подписку на "Новую газету", ссылаясь на решение редакции, которого она не принимала

фото ЗакС политика "Почта России" закрыла подписку на "Новую газету", ссылаясь на решение редакции, которого она не принимала

Читатели и подписчики бумажных номеров "Новой газеты" жалуются редакции на то, что "Почта России" перестала доставлять им свежие печатные выпуски издания. Кроме того, газету не выдают и в почтовых отделениях.

При этом на сайте "Почты России" сообщается, что подписка на "Новую" закрыта. 

Пресс-служба компании на соответствующий запрос издания заявила, что "если на сайте нет возможности оформить подписку, значит так решило само издание". 

Редакция "Новой" опровергает эту информацию.

" "Новая газета" не прекращала подписку на бумажные выпуски газеты. Редакция будет защищать свои права и права подписчиков, используя юридические механизмы", - обещают журналисты.

Свежие выпуски издания можно купить в московском и петербургском офисах редакции.

Отметим, что ранее "Почта России" заявила об отсутствии сбоев в продаже и отправке тиражей "Новой газеты": ранее о такой проблеме сообщили петербургские подписчики.

Напомним, трудности с реализацией печатных номеров газеты возникали и ранее. Например, номер, на обложке которого была изображена выбежавшая с пацифистским плакатом в прямой эфир Первого канала журналистка Марина Овсянникова, отказались продавать некоторые киоски в Москве.

UPD: "Почта России" прокомментировала сообщения об удалении "Новой газеты" из подписного каталога. В присланном в редакцию ЗАКС.Ру заявлении говорится, что никаких указании о снятии издания с подписки не могло быть. Кроме того, пресс-служба компании заявила о намерении провести служебное расследование, а также сообщила о восстановлении подписки на "Новую газету". Информацию о том, что одна из подписчиц газеты в Петербурге получила записку от почтальона со словами об изъятии тиража "как экстремистского", в "Почте России" прокомментировали заявлением, что почерк у прикрепленной к участку сотрудницы выглядит иначе.


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