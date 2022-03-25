"Почта России" закрыла подписку на "Новую газету", ссылаясь на решение редакции, которого она не принимала

Читатели и подписчики бумажных номеров "Новой газеты" жалуются редакции на то, что "Почта России" перестала доставлять им свежие печатные выпуски издания. Кроме того, газету не выдают и в почтовых отделениях.

При этом на сайте "Почты России" сообщается, что подписка на "Новую" закрыта.

Пресс-служба компании на соответствующий запрос издания заявила, что "если на сайте нет возможности оформить подписку, значит так решило само издание".

Редакция "Новой" опровергает эту информацию.

" "Новая газета" не прекращала подписку на бумажные выпуски газеты. Редакция будет защищать свои права и права подписчиков, используя юридические механизмы", - обещают журналисты.

Свежие выпуски издания можно купить в московском и петербургском офисах редакции.

Отметим, что ранее "Почта России" заявила об отсутствии сбоев в продаже и отправке тиражей "Новой газеты": ранее о такой проблеме сообщили петербургские подписчики.

Напомним, трудности с реализацией печатных номеров газеты возникали и ранее. Например, номер, на обложке которого была изображена выбежавшая с пацифистским плакатом в прямой эфир Первого канала журналистка Марина Овсянникова, отказались продавать некоторые киоски в Москве.

UPD: "Почта России" прокомментировала сообщения об удалении "Новой газеты" из подписного каталога. В присланном в редакцию ЗАКС.Ру заявлении говорится, что никаких указании о снятии издания с подписки не могло быть. Кроме того, пресс-служба компании заявила о намерении провести служебное расследование, а также сообщила о восстановлении подписки на "Новую газету". Информацию о том, что одна из подписчиц газеты в Петербурге получила записку от почтальона со словами об изъятии тиража "как экстремистского", в "Почте России" прокомментировали заявлением, что почерк у прикрепленной к участку сотрудницы выглядит иначе.