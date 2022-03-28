В ЗакСе Петербурга поддержали только один федеральный законопроект о налоговых льготах

На заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга 28 марта депутаты обсудили федеральные инициативы об изменении налогов, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Руководитель БФК Михаил Барышникова напомнил коллегам, что правительство России поддерживает документ об установлении "специального коэффициента к норме амортизации для отдельных категорий основных средств". Речь идёт о радиоэлектронной продукции и об исключительных правах на программы для электронных вычислительных машин и баз данных, следует из инициативы. В материалах к законопроекту уточняется, что введённая норма позволит "не только снижать налоговую базу по налогу на прибыль организаций, но и стимулировать производство и приобретение такой продукции".

Заместитель председателя комитета финансов Петербурга Лилия Фалалеева заявила на заседании БФК, что ее ведомство поддерживает законопроект. Он приведёт к увеличению инвестиций в указанных сферах, добавила Фалалеева. Депутаты также решили поддержать принятие федерального закона.

Вопросы у парламентариев возникли к законопроекту об увеличении размера социального налогового вычета. Документ предполагает увеличение размера общей суммы возможного налогового вычета. Он предоставляется за периоды обучения, за оказанные медицинские услуги и так далее. Сейчас максимальная сумма вычета составляет 120 тысяч рублей за налоговый период – последняя индексация проходила в 2008 году. Федеральный законопроект предлагает увеличить сумму до 288 тысяч рублей.

Барышников отметил, что правительство России документ не поддерживает из-за большого количества выпадающих доходов. Депутат считает, что законопроект сам по себе интересный, но для его более подробного обсуждения необходимо провести расчеты.

- Может, действительно, есть время пересмотреть и увеличить хотя бы не на все 150 тысяч рублей сразу, а, например, добавить 20-30 тысяч рублей, - предложил парламентарий.

С ним согласились другие члены БФК и решили попросить комитет финансов и налоговую высчитать сумму выпадающих налогов в случае принятии законопроекта.

Ещё один федеральный документ об установлении пониженных тарифов страховых взносов депутаты не поддержали. Барышников отметил, что при снижении этих взносов уменьшается гарантия граждан на медицину и "остальное".

София Саттарова