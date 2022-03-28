Комиссия ЗакСа официально выдвинула в почетные граждане Петербурга Патрушева, Миллера и Розенбаума

Комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга 28 марта решила внести на рассмотрение парламента вопрос о почетных гражданах города, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Руководитель комиссии Юрий Авдеев напомнил, что выдвинуто в почетные граждане пять человек: председатель совета директоров Газпрома Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, певец Александр Розенбаум, бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев и основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов. Авдеев перечислил регалии всех кандидатов и рассказал, кто их выдвинул.

Сделать полётным гражданином Петербурга Патрушева предложили общественная организация "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" и Ассоциация судостроителей Петербурга и Ленобласти. Поддержала эту идею депутат ЗакСа от "Единой России" Любовь Егорова, советская фигуристка Тамара Москвина и ещё ряд российских деятелей разных сфер.

Миллера выдвинула общественная организация "Всемирный клуб петербуржцев", Морозова – Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата и поддержало акционерное общество "ОЭЗ "Санкт-Петербург", Розенбаума – региональная общественная организация "Палата ремёсел", а Ходырева – общественная организация "Жители блокадного Ленинграда" и Санкт‑Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, боевых действий, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, рассказал Авдеев.

Выбирать почетных граждан Законодательное собрание будет тайным голосованием. Точная дата пока не назначена.

София Саттарова